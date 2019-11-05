تراند اليوم : تكريم سمية الخشاب في برشلونة رغم قرار حبسها

برغم الحكم الصادر بحقها قبل أيام والذى يقضى بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، كرمت إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى الفنانة المصرية.

سمية الخشاب كانت قد أوضحت أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأضافت سمية الخشاب، أن أحمد سعد اتفق معها علي ان تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته علي دفعها وبناء عليه كان الاتفاق علي أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد توقيع عقود التنازل ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وتوقيع عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك إلا انه استغل غيابها ليحصل علي حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصوله علي الحكم.

وأشارت سمية الخشاب إلى أن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة وان هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة في العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وانها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.