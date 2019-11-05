تراند اليوم : محمد حفظى يعلن انطلاق اول جائزة تحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله

كتب/ أمجد زاهر

وجه المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الشكر للمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذى أنطلق مساء امس للاعلان عن تفاصيل المهرجان ، مؤكدا أنه يفتخر باهداء الدورة الـ 41 لروحه.

وأضاف حفظي أنه تم اضافة جائزة جديدة وهي جائزة الجمهور بقيمة مالية 20 الف دولار وستحمل اسم يوسف شريف رزق الله لافضل فيلم بتصويت جمهور المهرجان.

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وشهد المؤتمر حضور عدد من اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم “احكيلي” المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41 وعدد كبير من النقاد والصحفيين.

كماكشفت إدارة المهرجان، خلال المؤتمر، عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما اعلنت أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من “أيام القاهرة لصناعة السينما” التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.