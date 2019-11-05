تراند اليوم : القاهرة السينمائى يعرض 150 فيلم خلال فعاليات دورته 41

كتب/ أمجد زاهر

أعلن محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 41 عن التفاصيل الخاصة بفعاليات المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 29_20 نوفمبر المقبل، حيث كشفت إدارة المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، والورش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

وسيقوم المهرجان بعرض خلال الدورة 41، 150 فيلما ما بين روائي طويل وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان على عدد من الأفلام العالمية الكبرى، مثل فيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآلباتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما صرح أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان أن المهرجان قام بدعوة نجوم فيلم الأيرلندي لحضور حفل الافتتاح وللأسف جدول أعمال النجوم لم يسمح لهم بالحضور، ولكن وجود مثل هذا العمل المهم في المهرجان وفوز المهرجان بأن يفوز بحق عرضه الأول في الشرق الأوسط هو إنجاز عظيم.

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وأكد أحمد شوقي أن الإدارة سعت لكي يكون برنامج المهرجان مناسبا لحجم المهرجان وتاريخه العريق. كما يحرص المهرجان على حضور الشباب خاصة شباب الجامعات المصرية ومحبي السينما، ويسعى المهرجان للتواصل مع الجامعات المختلفة لتوفير فرص حضور المهرجان لأكبر قدر من الجمهور خاصة الشباب.

وأعلن حفظي عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل الافتتاح لكل من المخرج المصري شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو تيري جيليام، وجائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.

كما ستكون السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، السينما التي حصلت على 32 أوسكار في الـ20 عاماً الأخيرة، حيث سيشمل التكريم عرض 8 أفلام مكسيكية. وأوضح حفظي أن هناك تشابها كبيرا بين السينما المكسيكية والسينما المصرية عقب الأزمنة، حيث مر كلاهما بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي أثرت السينما المحلية والإقليمية والعالمية.