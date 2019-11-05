كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - مازح الممثل المصري ​كريم فهمي​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانه عن دعمه لشقيقه الممثل المصري ​أحمد فهمي​ الذي كان أعلن مؤخراً نيته الإتجاه للإغراء. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان نيته الإتجاه للإغراء.. شقيق أحمد فهمي يدعمه بصورة لهما من دون ملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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