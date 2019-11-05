بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره.. هروب حمو بيكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أمرت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد تعديه على مقر نقابة المهن الموسيقية، اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.

وفي أول تعليق لحمو بيكا على قرار ضبطه وإحضاره، أكد أنه هرب من منزله خوفا من القبض عليه، حيث قال: “تركت منزلي منذ أيام خوفا من القبض عليّ، علما بأن نقابة الموسيقيين عاملوني أسوأ معاملة، ولا أدري أين يمكنني أن أمارس عملي”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة الآن” تقديم الإعلامية لميس الحديدي: “ذهبت للنقابة للحصول على حقي بتصريح للعمل، ولم أتهجم على النقابة وليس لدي سابقة جنائية، وما قمت به كان في وقت غضبي”.

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وتابع: “اعتذرت للأستاذ هاني شاكر على في فيديو نشرته على موقع اليوتيوب، وفي التليفزيون، وفي كل منصات التواصل الاجتماعي، وأمي اعتذرت له”.

يذكر أن نيابة الدخيلة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار حمو بيكا، بسبب البلاغات التي قدمت ضده بعد اقتحامه النقابة، وقال ياسر قنطوش محامي الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقين، في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار حمو بيكا بعدما هاجم الموسيقيين، كما فحصت النيابة “السيديهات” التي تم تفريغها من الكاميرات، وسجلت تعدي مطرب المهرجانات على الموظفين”.

وأضاف، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار حمو بيكا بعد أن وجهت له أربعة اتهامات منهم، اقتحام منشأة عامة، التحريض والتخريب، التعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة “هاني شاكر”، سب وقذف”، ويعتبر حمو بيكا هاربًا من النيابة في الوقت الحالي، كما تنتظره عقوبة مدتها 3 سنوات.