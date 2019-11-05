أزمة صحية تجبر نوال الكويتية على إلغاء حفلها بموسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة نوال الكويتية لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للاعتذار عن إحياء حفلها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

شركة “روتانا” أعلنت هذا الخبر من خلال بيان رسمي أصدرته، قالت فيه: “تنويه.. لعارض صحي، تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها، عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية، وتعود قريبا لمحبيها، خطاك الشر يا أم حنين”.

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ومن جانبها طمأنت الفنانة الكويتية جمهورها على صحتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله”.

وكانت نوال الكويتية قد اعتذرت في شهر مارس الماضي عن المشاركة فى حفل مهرجان “موسم الشرقية”، وذلك بسبب تعرضها إلى أزمة صحية أيضا.

نوال قالت: جمهورى الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقائكم ولكن ظروفى الصحية منعتنى فاعذروني، على أن ألتقيكم فى مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن”.