نوال الكويتية تردّ على غيابها عن ليلة "سهم".. وأصالة تعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة نوال الكويتية قلق جمهورها عندما تم الإعلان بشكل مُفاجئ أنها ستغيب عن "ليلة سهم" برفقة عدد من النجوم، والتي تندرج ضمن موسم الرياض 2019 بالسعودية، بعدما أصدرت شركة روتانا بيانًا يتعلق باعتذار الفنانة عن المشاركة في حفلها إثر عارض صحي أصابها.

وسبّب غياب نوال الكويتية عن الحفل استياء جمهورها الذين اشتروا التذاكر وكانوا يترقبون لحضور حفلها، فوقْع الخبر كان صادمًا عليهم خاصة وأنه لم تكن هناك مؤشرات لذلك الإعلان، فيما قال البعض بأن العارض الصحي يُصيب الإنسان فجأة، لذلك ما كان من الفنانة سوى الاعتذار.

لكن الحديث عن إصابة الفنانة بعارض صحيّ لم يُصدّقه عدد من محبي نوال لاسيما وأنها لم تُسافر إلى السعودية لحضور البروفات الخاصة بالحفلة كباقي زملائها الذين يجهّزون أنفسهم عادة قبل الحفل بيوم أو يومين أو ربما أكثر للتحضير لحفلاتهم الغنائية، ومن هنا كان التساؤل عن سبب عدم الإعلان عن غيابها إلا قبل 24 ساعة من الحفل الذي سيقام مساء الثلاثاء، رغم أن القائمين على الحفل يعلمون بعدم حضورها، في مقابل ذلك أكّد آخرون أن القائمين على الحفل كانوا ينتظرون تطورات ظروفها وحالتها الصحية وبعدما أبلغتهم بعدم استطاعتها المشاركة، أصدرت شركة روتانا بيانًا باعتذارها.

وفي خضم هذا الجدل خرجت نوال إلى جمهورها ووجهت لهم رسالة قالت فيها:" حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرًا لكل من سأل عني والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله".

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كما وجّه عدد من زملاء نوال الكويتية الرسائل، فكتب لها الفنان عبد المجيد عبدالله:" ألف سلامة عليك يا أم حنين حبيبتي وما تشوفين شر وقدامك العافيه". وقال لها الفنان رابح صقر:"خطاك السوء يا أم حنين وسلامتك من كل شر".

بينما سارعت الفنانة السورية أصالة نصري للتعليق على الظرف الذي تعرضت له صديقتها نوال وكتبت:" ياحبيبة الرّوح ويا صديقتي القريبة الحنونه الطيّبه ... ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغاليه #نوال_الكويتيه".

يذكر أن ليلة سهم يشارك فيها كل من رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب.