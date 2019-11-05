"زهرة الثالوث" يتعرّض لهجوم بسبب "أطول قبلة في تاريخ الدراما التركية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحقق المسلسل التركي "زهرة الثالوث" بموسمه الثاني نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية جدًا، مُحافظًا على نجاح الجزء الأول منه.

ويتصدر المسلسل بعد عرض كل حلقة منه قائمة الأكثر تداولًا، إلا أن الحلقة الـ 19 منه التي عرضت مؤخرًا، كانت الأكثر إثارةً للجدل، وبالتالي تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أطلق عليه الجمهور مشهد "أطول قبلة في تاريخ الدراما التركية"؛ إذ شهدت الحلقة قبلةً بين بطلي العمل الممثل التركي أكين أكونوزو والذي يجسد دور "ميران" والممثلة التركية ايبرو شاهين والتي تجسد دور "ريان".

واستمرت القبلة بين بطلي العمل إلى ما يقارب الدقيقة، كما بدت جديدة نوعًا ما على الدراما التركية التي تشهد بعض القيود خاصة مؤخرًا.

وتجاوز مشهد القبلة على يوتيوب الـ2 مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة، وهو رقم قياسي لمشهد واحد ضمن العمل، فيما أبدى الكثيرون من جمهور المسلسل التركي والعربي استياءهم من هذه القبلة التي استمرت إلى أكثر من دقيقة، مستنكرين وجود المشهد وعدم اقتطاعه من العمل.

فيما تساءل الكثيرون هل سيكون للرقابة التركية دور في إقرار عقوبة على المسلسل بالإضافة لحذفه، خاصة وأن الهيئة فرضت بعض الشروط مؤخرًا من ضمنها وقت محدد لا يتجاوز الثواني لأي قبلة تُعرض في أي عمل، وكانت الرقابة فرضت عددًا من الغرامات والقيود على عدد من المسلسلات مؤخرًا، والتي احتوت مشاهد جريئة أو حتى مشاهد عنيفة تُعزز لفكرة العنف.

Advertisements

حتى هذه اللحظة، لم تخرج الهيئة بأي قرار ضد هذا المشهد الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الجدل وضجة كبيرة؛ الأمر الذي أثار استغراب الشارع التركي بالإضافة للجمهور العربي.

وينتمي "زهرة الثالوث" إلى فئة الأعمال الدرامية الرومانسية، وقد عرض الجزء الأول منه في الـ 15 من مارس 2019 على قناة أي تي في، وانتهى في الـ 31 من مايو 2019 من بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري.

وحقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا دفع شركة الإنتاج لتصوير جديد ثان، ويبدو أن الجزء الجديد يحقق النجاح نفسه.