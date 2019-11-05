شارموفرز ونسمة محجوب في حفل افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كشفت شركة "بريزنتيشن" المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، النقاب عن تفاصيل حفل افتتاح البطولة.

واتفقت الشركة الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فريق "شارموفرز" الشهير، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويستضيف ستاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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