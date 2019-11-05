شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف شروط محيي إسماعيل لتجسيد شخصية الجوكر ورأيه فى الفيلم الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد الخليج 365 بلقاء خاص مع النجم محيي اسماعيل ملك السيكودراما عقب مشاهدته لفيلم " الجوكر "، ليكشف عن رأيه في الفيلم وتحليله للشخصية التي قدمها الممثل خواكين فينيكس، كما يوضح قيصر السينما المصرية شروطه لو قدم شخصية الجوكر في السينما.

في البداية يقول محيي إسماعيل : فوجئت بأن النقاد بالإجماع يطالبونني بتقديم شخصية الجوكر أو يرشحونني لتقديمها فذهبت لمشاهدة الفيلم، وللحق الممثل الذي قدم الشخصية ممثل بارع .

أما لو قدمت أنا شخصيا مثل هذه الشخصية فسوف أقدمها بمعالجة جديدة قائمة على أسس علمية من خلال شخص مضطهد يصاب بعقدة تجعله يتمرد على كل شىء ليشعر بالقهر الاجتماعي لينتقم من الجميع في النهاية .