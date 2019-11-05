شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تواصل استعراض رشاقتها بالتمارين الصعبة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة ياسمين صبرى، استعراض رشاقتها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث نشرت صورة جديدة اليوم الثلاثاء، على حسابها بموقع "انستجرام"، التي تبرزمدى رشاقتها وقدرتها على تقديم التمارين الصعبة.

واعتادت ياسمين صبرى على نشر صورها داخل صالة الألعاب الرياضية، وهي تمارس تمارين اليوجا الصعبة، حيث نشرت أمس صورة وهي واقفة على رأسها مستندة على " كوعها "، معلقة على الصورة: "وقفة الكوع.. أنا للأمام بدون توقف"، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر صورة أثناء أداءها هذا التمرين .



رشاقة ياسمين صبرى

وعادت ياسمين إلى القاهرة بعد فترة طويلة من إجازة تنقلت فيها بين عدد من الدول الاوروبية آخرها إيطاليا، ومن المقررأن تحسم هذه الأيام موقفها من خوض السباق الرمضانى المقبل حيث تلقت أكثرمن عرض وأفكارلمسلسلات جديدة ولكنها لم تستقرعلى عمل بعينة ليكون ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما.

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وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهررمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى