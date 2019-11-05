شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى ينضم لـ عالم انستجرام احتفالا بـ عيد ميلاده الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى ماثيو ماكونهى إلى موقع الصور انستجرام، وذلك احتفالا بـ عيد ميلاده الـ 50، الذى احتفل به بالأمس، وقام بنشر أول فيديو له من خلال صفحته.

وظهر ماكونهى في الفيديو موضحا " أن الانضمام إلى موقع انستجرام رحلة جديدة، ولكنى أشعر بالتوتر بعض الشىء، ولكننى سعيد بأننى سأشارك المتابعين تفاصيل يومى بطريقة جديدة، كما أننى أتمنى الصور والفيديوهات التي سأقوم بنشرها، قد تجعل المشاهدين يفكرون أو تساعدهم في تغيير حياتهم، هيا بنا نستمتع قليلا".

وبالفعل يقترب ماكونهى من اول مليون متابع له، حيث وصلت إعداد متابعيه منذ إنشائه للصفحة التي أطلق عليها اسم " officiallymcconaughey" إلى 675 ألف متابع.

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وقام ماكونهى باستخدام حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر لكى يعلن عن انضمامه إلى إنستجرام من خلال فيديو أيضا، الذى كتب في أخره اسم الحساب الخاض به على الموقع.

يذكر أن ماكونهى احتفل بـ عيد ميلاده الـ 50 أمس الاثنين، حيث أنه ولد ولد في 4 نوفمبر من عام 1969، في مدينة أوفالد، بولاية تكساس الأمريكية.

وبدأ ماكونهى حياته الفنية في سن صغيرة، تخرج ماكونهى من جامعة تكساس في عام 1993، وله الكثير من الأعمال الهامة منهم Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد.

ومن المقرر أن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.