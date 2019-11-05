شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مارتن سكورسيزي تراجع عن إخراج فيلم "الجوكر" في اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انتقاده الأخير لأفلام الأبطال الخارقين، التي أثار من خلالها الجدل، والتي وصفها بأنها لا تنتمي للسينما الحقيقية، فجر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى تراجعه عن إخراج فيلم joker الأخير بالرغم من امعانه في التفكير لمدة أربعة سنوات.

وفي مقابلة للمخرج صاحب جائزة الأوسكار، مع قناة BBC، أكد على أنه درس لعدة سنوات عملية اخراج فيلم الجوكر، إلا أنه قرر في النهاية عدم خوض التجربة التي تجسد تطوير شخصية رئيسية من الكوميكس.

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وأثني المخرج الإيطالي صاحب الـ 76 عاماً على اداء الممثل العالمي جواكين فينيكس داخل الفيلم، واصفاً اياه بأنه "عمل رائع" بالإضافة إلى الملحمة الإخراجية التي قدمها المخرج تود فيليبس في فيلمه المرجح ان يشارك في سباق الاوسكار القادم.

وأبدي سكورسيزي اعجابه بفيلم الـ joker، بالرغم من انتقاده لنوعيه أفلام الابطال الخارقة المستندة لـ "الكوميكس"، التي يتبع لها نفس الفيلم كونه احد الشخصيات الهزلية التي تعيش ضمن عالم الأبطال الخارقين.

كما جدد مخرج فيلم The Irishman، تصريحاته الخاصة بنوعية أفلام مارفل، والتي وصفها بأنها نوعية مختلفة من الأفلام السينمائية، قائلاً " ليس من السهل صناعتها، وتمتلك الكثير من الممثلين الموهوبين الذين يقومون بعمل جيد، ولديها شعبية كبيرة جدا من الشباب.



سكورسيزى

فيلم سكورسيزى الجديد The Irishman، يقوم ببطولته الممثل العالمي روبرت دي نيرو، والممثل العالمى آل باتشينو، والعديد من نجوم هوليوود، ويسرد حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الحالى.