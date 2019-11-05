شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يحيى ذكرى وفاة والدته الثانية: "أشم رائحتك وتجيئي مناماتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان عباس أبو الحسن، الذكرى الثانية لوفاة والدته مصممة الأزياء الشهيرة شمس الاتربى، حيث رحلت فى عام 2017 بعد تعرضها لأزمة صحية وتدهور حالتها بأحد المستشفيات قبل وفاتها، حيث نشر صورة تجمعهما على حسابه بموقع فيس بوك ورثاها بكلمات حزينة.

وكتب أبو الحسن:"النهاردة يمر سنتين علي رحيلك أمي..علي غروب شمسك المفجع..سنتين مُحاط بسيرتك وأعمالك وأياديك البيضاء بين محبيك ومريديك من شتي مشارب الحياة..أشم رائحتك..أرفل في خيرك وتجيئي مناماتي..تبعثين علامات حفظك لي حتي وانتي في السماء.. لا تغادريني قط حتى اللقاء المُحتمَ".



عباس أبو الحسن ووالدته

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ويعرض للفنان عبد الحسن حاليا الجزء الثانى من فيلم الكنز والذى طرح فى دور العرض خلال موسم عيد الأضحى، والفيلم قصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، نهى عابدين وسارة عبد الرحمن.