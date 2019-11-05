شكرا لقرائتكم خبر عن "شبر مية" مستمر في بلاتوهات التصوير حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج طارق رفعت التصويربشكل مكثف، تصوير مشاهد مسلسل "شبر مية" بالتزامن مع عرضه على قناة dmc وعلى منصة watch it الرقمية والتي عرضت حتى الآن 21 حلقة من حلقاته، والتي تحظى بمتابعة جيدة من الجمهور، ويتواجد دائماً في قائمة الأكثربحثاًعلى مؤشر البحث جوجل.

ومن المقرر الاستمرار في تصوير أحداث المسلسل حتى الأسبوع الأخيرمن شهر نوفمبرالجاري، وهذا السبب وراء إعلان حالة الطوارئ في لوكيشن التصوير وعدم منح طاقم التصوير أي إجازات خصوصا أن التصويرانطلق في وقت متأخر، إضافة إلى بدء العرض قبل انتهاء نصف الحلقات، وكذلك الاستمرار أيضاً فى كتابة الحلقات الأخيرة من العمل حتى الآن.

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، ايناس كامل، والمغربية طاهرة، محمد جمعة وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.