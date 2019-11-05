- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:58 مساءً - قامت الشركة المنتجة لأغنية ” إنساي ” للفنان محمد رمضان والفنان ” سعد لمجرد ” بحذف الأغنية من من على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” بعد أشهر من طرحها كما حذفت أيضا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى .
ولم توضح الشركة المنتجة أو أحد من القائمين عليها السبب من وراء حذف الأغنية حتى الآن .
وربما يعود سبب حذف الأغنية إلى حقوق ملكية لصالح شركة ” Lucky Light Movie Music ” .
وخرج مخرج الكليب ” حسام الحسيني ” في بيان له قال فيه أن الأمر غير مفهوم بالنسبة له هو وباقي صناع الأغنية .. مشيرا إلى أنه موجود الآن فى مراكش ويسعى حاليا للحصول على سبب لحذف الأغنية .
يذكر أن أغنية ” انساي ” تجاوزت الـ 102 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان عبر موقع يوتيوب .. وحتى الآن حققت أكثر من 170 مليون مشاهدة .
كانت هذه تفاصيل خبر ” يوتيوب ” يحذف أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.