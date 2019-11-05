تأييد حكم حبس أحمد عبدالله لصالح طليقته سارة نخلة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:58 مساءً - في تطور جديد بقضية الدعوى التي رفعتها الفنانة السورية سارة نخلة ضدّ طليقها الفنان المصري أحمد عبدالله بتهمة عدم سداده إيصال أمانة، لصالحها، قضت محكمة مصرية، يوم أمس الاثنين، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة عبدالله بالحبس عامين.
وكان عبدالله تقدم بإستئناف ضدّ الحكم الصادر بحقه من محكمة جنح أكتوبر بالحبس لعامين بتهمة خيانة الامانة.
ويشار إلى ان انفصال الفنان أحمد عبدالله، عن زوجته الفنانة سارة نخلة، جاء بعد زواج استمر 3 سنوات، بسبب خلافات أسرية وقعت بينهما، وذلك حسب مصدر مقرّب من الزوجين.
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