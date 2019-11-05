كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:58 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوى بعيد الحب المصري الذى يتزامن مع اليوم الاثنين 4 نوفمبر، بنشرها صور مع النجم الراحل نور الشريف من كواليس فيلم ” كل هذا الحب ” لتذكر نفسها والجمهور بواحدة من أجمل قصص الحب في السينما والتي كانت جزءا منها.
وعلقت ليلى علوى على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، قائلة: “الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة..بالمشاعر اللي بتملى حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض..وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها..قصة حب وفاء وكمال.. فيلم ” كل هذا الحب ” قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال..اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف..مين فاكر قصة ” كل هذا الحب “.
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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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