سيريناي ساريكايا تلجأ للقضاء وتطلب تعويض ضخم... شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا رفع دعوى قضائية على مذيعتين، وطالبتهما بتعويض مالي ضخم، وذلك بسبب اطلاقهما لشائعة تسئ لها.

المذيعتان اتهمتا سيريناي بأنها السبب في انفصال الفنان التركي جيم يلماز والممثلة دفنة صاميلي، وطالبت ساريكايا تعويض يصل إلى 100 ألف ليرة تركية.

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سيريناي سبق وحركت دعوى قضائية ضد مذيعة تركية شهيرة تُدعى بينار ارغونر، طالبت فيها الأخيرة بتعويض مادي يصل إلى 50 ألف ليرة تركية، وذلك بسبب ادعائها بأن الفنانة التركية حامل من رئيس نادي شهير، وهو متزوج، لافتة إلى أن الأخير يرفض هذا الجنين، وطالب الفنانة الشابة بإجهاضه، في الوقت الذي ترفض سيريناي ذلك، وتريد الاحتفاظ بالجنين، وهو ما دفع سيريناي لمقاضاتها.

يُذكر أن سيريناي كانت قد انفصلت عن الفنان التركي كرم بورسين مؤخراً، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف اي منهما عن سبب خلافاتهما.

من ناحية أخرى، بدأت سيريناي ساريكايا حالياً في عرض موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.