بورا جولصوي يحتفل بإطلاق كتابه الأول ويفاجئ زوجته بإهداء خاص.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم التركي بورا جولصوي بإطلاق كتابه الأول «القيامة الأولى» وسط تغطية إعلامية واسعة، وحضور عدد من فانز الفنان.
بورا شارك محبيه بصور من حفل إطلاق الكتاب معرباً عن سعادته بأولى تجاربه في التأليف الأدبي، متمنياً أن ينال اعجاب محبيه، كما فاجأ زوجته نيلوفر جوربوز بإهداء خاص على الكتاب، كتب فيه: «إلى نيلوفري وابني جيم».
يُذكر أن بورا الذي سبق وتزوج من الفنانة التركية بورجو كارا، احتفل بزفافه على نيلوفر بعد قصة حب جمعتهما استمرت لـ5سنوات، وذلك في سبتمبر 2018، حيث كانت العروس حاملاً في شهرها الثاني، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «جيم» أبريل الماضي.
من ناحية أخرى، يستعد بورا جولصوي لتصوير مسلسله الجديد «عزيزة» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة التركية هاندة إرتشل، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاحه الأخير في مسلسل «ابنتي» الذي شارك في بطولته أمام الطفلة بيرين جوكيلديز والفنانة ليلى ليديا توغوتلو.
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