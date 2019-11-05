ياسمين صبري تبرهن على لياقتها بتمرين صعب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها.

ياسمين ظهرت وهي تمارس تمرين صعب تكشف من خلاله عن لياقتها البدنية، وعلقت قائلة: «وقفة الكوع أنا أدفع وأدفع وأدفع دون توقف».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ياسمين، وتلقت عدد من التعليقات التي أشادت بلياقتها.

الفنانة المصرية أصبحت أكثر نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث تنشر صور لها من رحلاتها خارج مصر ومن داخل الجيم.

ياسمين سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا، ونشرت عدد من الصور لها، وهي تتجول بين المعالم السياحية هناك.

يُذكر أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي”، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي».