- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسوء علاقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي بابنته لينا الفيشاوي بمرور الوقت، وهذا ما أكدته لينا عبر حسابها الخاص على «انستجرام».
لينا غيرت اسمها عبر حسابها الخاص من لينا أحمد الفيشاوي لـ «لينا فاروق الفيشاوي»، حيث ذكرت من قبل ان علاقتها بجدها كانت الأفضل، وأنها لم تشعر يومًا بقوة علاقتها بوالدها.
لينا بعد الحكم على والدها بسبب تهربه من الإنفاق عليها ذكرت أنها ظلت تعيش مع والدتها ولم تعرف والدها حتى الثالثة من عمرها، وكانت تشعر أن هناك شيء خاطئ في علاقة والدتها ووالدها، ثم اتضح لها كل شيء.
ابنة أحمد الفيشاوي أشارت إلى أن والدها فجأة ودون مقدمات طلب منها أن تعيش معه، وشعرت وقتها ان هذا الطلب سببه انه لا يريد أن يدفع لها مبالغ كبيرة، عندما طلبت منه والدتها أن يدفع نفقات تعليمها بالخارج.
أحمد الفيشاوي دخل في خلافات مع هند الحناوي عام 2003، وذلك بسبب قضية نسب ابنته لينا، حيث رفض الفيشاوي الاعتراف بابنته، ونفى وجود أي علاقة بينه وبين هند الحناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر لينا أحمد الفيشاوي تغير اسمها عبر «أنستجرام».. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.