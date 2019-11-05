شهيرة عن الفن: «شغلانة ما يعلم بيها إلا ربنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شهيرة جمهورها في صور لنجلها الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين.

الصور كشفت عن معاناة عمرو في كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وكتبت معلقة: «ابني الغلبان اللي مابينامش ولا بيرتاح بيكتب في التصوير على الهوا مطبق بقاله يومين بيحاول يركز عشان يكتب الفينال بتاع “ما يطلبه المستمعون”».

Advertisements

شهيرة أضافت: «يارب أفتحها في وشه ويسر له كل أمر عسير يارب الكلام ده من ساعه والله شغلانة الفن دي ما يعلم بيها إلا ربنا.. ربنا ييسر للجميع.. يارب».

حكاية «مايطلبه المستمعون»، هي الأخيرة في الجزء الثالث من المسلسل ويقوم ببطولتها نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ومحمد عادل.

المسلسل حقق نجاحا كبيرا في كل أجزائه، وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات “ماتيجى يامليجى” للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكري.

ومن بين الحكايات الأخرى: «براد شاي، ع الهادي يا زبادي، اكدب عليا شوية، كله بالحب، حبيبتي من تخون».