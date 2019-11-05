محمد إمام في أخطر مشاهد ش«لص بغداد».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد إمام، عن مشهد خطير قام به في فيلمه الجديد “لص بغداد”، والذي يستعد لطرحه في دور العرض مطلع السنة الجديدة

محمد إمام، نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو يقفز بمظلة من مكان مرتفع جدًا وقبل أن يفتح مظلته، وعلق عليها قائلًا: “كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة .. و المشهد ده في حتة تانية بعيدة”.

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فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.

ويجسد النجم المصري صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوى” هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

وكان آخر أعمال محمد إمام، في الدراما مسلسل “هوجان”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.