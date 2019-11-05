ترشيح أحمد السقا لتجسيد شخصية «خالد بن الوليد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رشح المخرج رءوف عبد العزيز، النجم المصري أحمد السقا، للقيام ببطولة مسلسل “خالد بن الوليد” المأخوذ من كتاب “عبقرية خالد” للكاتب الكبير عباس العقاد.

وكشف مصدر صحفي مقرب من النجم أحمد السقا أنه كان يحلم منذ سنوات طويلة بتجسيد شخصية خالد بن الوليد، حيث كان دائما يتحدث عن هذه الأمنية منذ بداياته الفنية.

وأضاف المصدر أن السقا وافق بشكل مبدئي على المسلسل إلا أنه لم يحسم أمره بشكل كامل حتى الآن، خاصة أن المسلسل من المفترض أن يعرض في موسم دراما رمضان 2020.

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ومن جانبه يعكف المخرج رءوف عبد العزيز حاليا على ترشيح باقي أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير الذي من المتوقع أن يتم تصوير عدد كبير من مشاهده في دولة المغرب.

وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري أحمد السقا، عن أنه مر بالعديد من اللحظات القاسية في حياته، لكن أشدها قسوة بالنسبة له كانت لحظة وفاة والده المخرج المسرحي صلاح السقا.

الفنان المصري قال: عندما توفي والدي فقدت توازني، وهي أصعب لحظات حياتي وأشدها فجعة، فوفاة والدي قصمت ظهري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو لم يغب عن عيني لحظة واحدة.

وكشف لأول مرة أنه أصيب بجلطة بعد وفاة والده، حيث قال: لأول مرة أقولها: أصيبت بجلطة عندما توفي والدي ودخلت على إثرها المستشفى، ومكثت به شهرين، وظللت عامين فاقد التوازن.