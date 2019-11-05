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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
خطفت الفنانة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا الأنظار بفستانها الأزرق الحريري في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العام الماضي.
و صمم هذا الفستان المدير الإبداعيّ لدار الأزياء الإيطالية فالنتينو بييرباولو بيتشيولي، حيث كان من المفترض أن يتم إعادته بعد الحفل إلا أن فريق عمل المطربة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، قد نسي القيام بهذه المهمّة.
وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن عرض فستان فالنتينو في مزاد عبر الإنترنت تستضيفه شركة “نيت دي ساندرز للمزادات” ويبدأ سعر الفستان في المزاد بسعر 8000 دولار أمريكيّ.
والجدير بالذكر أن متحدّث باسم إدارة شرطة بيفرلي هيلز، الذي يحقّق في اختفاء الفستان، قد أكد أنّ علامة فالنتينو قدّمت تقريرًا للشرطة، وقد بدأ التحقيق في الأيام التالية لحفل الجولدن جلوب، حول إختفاء الفستان.
وعلى جانب أخر، كانت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، قد أثارت جدل ودهشة متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد أن قامت بنشر صورة لها وهي نائمة على الأرض مرتدية شورت.
النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، علقت على الصورة قائلة : 11 يوم في لاس فيجاس لابد ان يكونوا غير قانونيين.
وكانت ليدي جاجا أطلقت منذ أشهر قليلة خط مستحضرات تجميل يحمل اسم Haus Laboratories، كما حصدت جائزة افضل أغنية أصلية shallow من فيلم a star is born في حفل الأوسكار الـ 91.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض فستان ليدي جاجا للبيع ودار فالنتينو تبلغ الشرطة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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