إخلاءُ أنجيلينا جولي من موقع التصوير.. والسّبب الحرب العالميّة الثانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حادثة لم تكن تخطر على بالِ أحد، اضطرّ فريق فيلم The Eternals لإيقاف أعمال التّصوير وإخلاء المكان، حِفاظًا على حياتهم.

وكان طاقم المُمثّلين يضمّ النّجمة العالمية أنجيلينا جولي، والممثل العالمي ريتشارد مادن، بينما كانت أعمال التّصوير تتمّ على متن جزيرة كاناري، إحدى جُزر فويرتيفنتورا الإسبانية، التي تقع في المُحيط الأطلسيّ.

أمّا عن سبب الإخلاء، وذلك لأنّه تمّ العثور على قُنبلة في موقع التّصوير، يُعتقد بأنّها تُركت هُناك منذ أيّام الحرب النازيّة العالمية الثانية.

وبحسب أحد المصادر المُقرّبة لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد صرّح قائلًا: "لقد كان الأمر مُرعبًا بشكل واضح، فالقنبلة كانت هُناك منذ عقود لم يلمسها أحد، ومن يعلم ما كان سيحدث في حال عبث فيها أحدهم".

وأضاف المصدر قائلًا: "تواجد في موقع التّصوير كِبار النجوم العالميين، ولا أحد كان سينجو منها. ولحُسن الحظ، تعامل الخُبراء معها".

وبحسب الصّحيفة، فقد وصف المتفرّجون الذّعر الذي كان يكتسح المجموعة قبل أنْ يُطلب من طاقم العمل المغادرة.

وفي فيلم The Eternals، تلعب أنجلينا جولي (44 عامًا) وريتشارد مادن (33 عامًا) دور القائدان ثينا وإيكاريس، وهو فيلم أبطال خارقين من مارفل.

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وسيُشارك في الفيلم أيضًا بطل "صراع العروش" كيت هارينغتون (32 عامًا)، علمًا بأنّه سيتم إطلاق الفيلم في العام المُقبل.

تتمّ أعمال الإنتاج في كثبان كوراليخو، مع إقامة الخيام والمقطورات في صحراء ناتشرال بارك المذهلة، التي تضمّ 48,000 هكتار من الأراضي.

انضمّت أنجيلينا جولي في الفيلم إلى سلمى حايك، وريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وسكارليت جوهانسون، ودوني لي ذات الميزانية الضّخمة.

وفي المنصّة المخصّصة لمارفل خلال مؤتمر "سان دييغو كوميك كون"، قالت أنجلينا: "إنّني في غاية الحماس لوجودي هنا! أعتقد أنَّ هذا يعني أنْ تكون جزءًا من وحدة عالم مارفل، وأنْ تكون بطلًا خارقًا، وأنْ تكون في هذه العائلة".

واستطردت قائلةً: "لقد قرأنا جميعنا نصّ الفيلم ونعرف ماهيّة المهمّة، وسنعمل جاهدين جدًا".

ومن المقرّر أنْ تعيد زميلتها في الفيلم سكارليت جوهانسون، دورها في الفيلم بشخصية "ناتاشا رومانوف"، المعروفة أيضًا باسم "بلاك ويدو"، بعد أنْ حقّقت شخصيّتها نهاية غير متوقّعة في فيلم Avengers: Endgame.