"الخليج 365" تنشر تفاصيل الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي









اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تنطلق فاعليات النسخة الحادية والاربعين من مهرجان القاهرة السينمائي خلال الفترة من 20 ولغاية ـ29 نوفمبر الجاري حيث يعرض المهرجان 150 فيلماً سينمائياً، وهو العدد الاضخم من الاعمال السينمائية بمهرجان عربي على الإطلاق.

فيما يتنافس عدد من الافلام ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، "الخليج 365" ترصد تفاصيل الافلام المشاركة بأبرز مسابقات المهرجان بنسخته الجديدة.

الافلام المشاركة في المسابقة الدولية



نوع خاص من الهدوء

المخرج ميكال هوجينور | التشيك، هولندا، لاتفيا| روائي|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|96دقيقة

فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

جدار الصوت

المخرج أحمد غصين | لبنان، فرنسا | روائي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|93دقيقة

لبنان في يوليو 2006. الحرب مشتعلة بين حزب الله واسرائيل، و"مروان" يستغل وقف مؤقت لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية. تُكسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

بين الجنة والأرض

المخرجة نجوى نجار | فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج | روائي | عرض عالمي أول | 2019|92دقيقة

"سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. في المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

شبح مدار

المخرج باس ديفوس| بلجيكا| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|84 دقيقة

بعد يوم طويل في العمل، تنام "خديجة" الخمسينية في آخر مترو ليلا، وعندما تستيقظ في آخر الخط، تكتشف أن عليها العودة لمنزلها مشيا.. وفي الطريق تقابل من وما يجعلها تعيد التفكير في حياتها.

أنا لم أعد هنا

المخرج فرناندو فرياس| المكسيك، الولايات المتحدة| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2019| 105 دقيقة

مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، يعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا هاما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

احكيلي

المخرجة ماريان خوري | مصر، فرنسا| وثائقي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|98 دقيقة

ما يبدأ كحديث عادي بين المخرجة وابنتها، سرعان ما يتطور ويتشعب ليصير نقاشًا يلامس قيمًا كالأمومة والمسؤولية وتواصل الأجيال، ومعنى أن تكون فردًا في عائلة، لا سيما عندما تكون تلك العائلة قد أنجبت أشهر مخرجي السينما المصرية، يوسف شاهين.

لونانا: ثور داخل الفصل

باو تشوينينج دورجي | مملكة بوتان| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|110 دقيقة

مجموعة أطفال يعيشون في أبعد بقاع الأرض: لونانا، قرية خارج المدنية والحداثة، حيث لا كهرباء ولا إنترنت وكل ما يحلمون به هو إتمام تعليمهم في فصل دراسي يشاركهم فيه "ثور".

مينداناو

المخرج بريانتي ميندوزا | الفلبين| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|124 دقيقة

سايما" أم ترعى طفلتها الوحيدة "أيسا" المُصابة بمرض السرطان، وتخوض معها رحلة علاجها وألمها بصبرٍ وابتسامة وبأمل في غدٍ قد يأتي ومعه معجزة الشفاء.

ليتوانيا الجديدة

المخرج كاروليس كوبينيس | ليتوانيا| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|97 دقيقة

أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.

أبناء الدنمارك

المخرج علاوي سليم | الدنمارك| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|120 دقيقة

بعد عام من وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.

الحدود

المخرج ديفيد ديفيد | كولومبيا| روائى| عرض عالمي أول| 2019|90 دقيقة

على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الازمة السياسية المشتعلة بين البلدين، ثمة امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها واخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

الحائط الرابع

المخرج جانج تشونج، جانج بو | الصين| روائى| عرض دولي أول| 2019|91 دقيقة

تعيش "ليو لو" في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

الرجل الودود

المخرج إيبير كارفالو | البرازيل | روائى| عرض دولي أول| 2019|85 دقيقة

يجد نجم الروك نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لابراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

موسم ممطر

المخرج أنتوني تشين | سنغافورة، تايوان| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|100 دقيقة

"لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.

زافيرا

المخرج آندريه جروزنيتسكي | رومانيا| روائى| عرض عالمي أول| 2019|96 دقيقة

يعيد رجل الأعمال "ستيفان" اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.

ثانياً أفلام المسابقة العربية

بيك نعيش

المخرج مهدي برصاوي |تونس، فرنسا، لبنان| روائى | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 96 دقيقة

تتحول رحلة "فارس" و"مريم" إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد "عزيز" لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

بغداد في خيالي

المخرج سمير جمال الدين|سويسرا، ألمانيا، المملكة المتحدة، العراق| روائى|عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2019 | 104 دقيقة

كاتب فاشل، زوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي في لندن. بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

بيروت المحطة الأخيرة

المخرج إيلي كمال | لبنان، الإمارات العربية المتحدة| وثائقي | عرض عالمي أول | 2019 | 71 دقيقة

يستكشف "بيروت المحطة الأخيرة" مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.

نجمة الصبح

المخرج جود سعيد|سوريا| روائي | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 97 دقيقة

خلدون وعارف أخان فرقتهما الحرب. كلاهما في قلبه رأيه، وبينهما نسمة ونجمة، بينهما حلم لا وصول له.. حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟

من أجل القضية

المخرج حسن بنجلون | المغرب | روائى | عرض عالمي أول| 2019 | 93 دقيقة

يعزمُ العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران. لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.

شارع حيفا

المخرج مهند حيال | العراق| روائى | عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 79 دقيقة

في 2006، بغداد يمزقها الاقتتال الطائفي، وشارع حيفا التاريخي يتحوّل مركزًا للصراع. يصل "أحمد" بسيارة أجرة في طريقه إلى منزل حبيبته "سعاد" ليطلب يدها للزواج، فتصيبه رصاصة "سلام"، القناص القابع فوق إحدى البيانات حيث يعيش جحيمه الخاص.

أوفسايد الخرطوم

المخرجة مروة زين| السودان، النرويج، الدنمارك| وثائقي| عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 76 دقيقة

مجموعة من النساء الشابات في الخرطوم، تقررن تحدي الحظر المفروض من الحكم العسكري الإسلامي للسودان وتأسيس فريق كرة قدم احترافي فشلن في الحصول على تصريح رسمي بتكوينه.

ع البار

المخرج سامي التليلي|تونس، فرنسا| وثائقي| عرض دولي أول| 2019 | 97 دقيقة

تحمل الذاكرة الجمعية التونسية للعام 1978 كونه مرتبطًا بالفريق الوطني الشهيرة ورحلته الملحمية إلى كأس العالم بالأرجنتين. أسطورة صبغت طفولة المخرج مثيرة أسئلة: لماذا لم تشاهد والدته أبدًا الكرة معهم؟ وهل كان 1978 في حقيقة الأمر أكبر من مجرد قصة كروية؟

باركور

المخرجة فاطمة الزهراء زموم | الجزائر، فرنسا| روائي | عرض دولي أول| 2019 | 81 دقيقة

ذات صباح، يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

سيدة البحر

المخرجة شهد أمين|السعودية، الإمارات، العراق| روائي|عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 74 دقيقة

في أجواء من الديستوبيا، وداخل قرية متعصبة. قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

نساء الجناح "ج"

المخرج محمد نظيف|المغرب| روائي| عرض عالمي أول| 2019 | 98 دقيقة

ثلاثة مريضات وممرضة في جناح للطب النفسي بالدار البيضاء في المغرب، من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن معاناتهن وتتشكل بينهن روابط صداقة قوية، فيساعدهن تسللهن ليلا إلى الخارج في العودة شيئا فشيئا إلى الحياة.

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نوم الديك في الحبل

المخرج سيف عبد الله|مصر| وثائقي| عرض عالمي أول| 2019 | 90 دقيقة

قصيدة لكل اللاجئين قي العالم الذين يبحثوا عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحوا للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.



ثالثا أفلام مسابقة أسبوع النقاد



أبو ليلى

المخرج أمين سيدي بومدين | الجزائر، فرنسا| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 140 دقيقة

في الجزائر عام 1994، يطارد الصديقان "إس" و"لطفي" الإرهابي الخطير الهارب "أبو ليلى". تبدو المطاردة عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أن لطفي يريد أن يُبعد "إس" عن العاصمة لأنه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.

وظيفة وفيلم

المخرج خافيير مارتينيز سولير| إسبانيا | روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 98 دقيقة

في مستودع مهجور، لا يبقى على قيد الحياة، كدليل على الوجود، سوى حارس أمن قيل له أن يؤدي وظيفته. هذا المستودع كان موقعا لتصوير فيلم، وفيه كاميرا ونظرة مشاهد. يجد الحارس والكاميرا بعضهما البعض، وتبدأ علاقة فريدة تمنح الحارس فرصة صناعة عمل فني، وتوفر للكاميرا من تصوّره.

اعتقال

المخرج أندريه كون | رومانيا| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 126 دقيقة

في أغسطس 1983، ولأسباب مجهولة، يتم القبض على المهندس "دينو" بينما كان يقضي وقتا ممتعا على أحد الشواطئ الرومانية بصحبة زوجته وابنيه. يتم إيداعه في زنزانة واحدة مع "فالي"، الذي يتضح فيما بعد أنه ليس مجرد زميل محبوس.

قبل ما يفوت الفوت

المخرج مجدي لخضر | تونس، فرنسا| روائى| عرض دولي أول| 2019 | 73 دقيقة

"على" خيّاط تونسي يقضي معظم وقته باحثا عن كنز مدفون تحت منزله الآيل للسقوط. في يوم وبعد انهيار منزله، يجد نفسه عالقا مع زوجته وابنيه، مجبرا على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم.

أرض الرماد

المخرجة صوفيا كيروس أوبيدا | كوستاريكا، تشيلي، الأرجنتين | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا|2019|82 دقيقة

تعيش "سيلفا" في بلدة ساحلية بالكاريبي. بعد الاختفاء المفاجئ لأمها، تجد نفسها مسئولة وحدها عن العناية بجدها الذي يرفض الحياة، وتصبح مطالبة باتخاذ قرار صعب: أن تساعد جدها على الموت وتواجه الحياة بمفردها تماما.

رجل يموت مليون مرة

المخرجة جيسيكا أوريك | الولايات المتحدة، روسيا| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 97 دقيقة

حصار ليننجراد الشهير وسط برودة الشتاء القارصة، حيث تتضور المدينة جوعا. ورغم معاناتهما الشديدة، يعمل "مكسيم" و"أليسا" على الحفاظ على كنوز أهم بنك للبذور في العالم لتأمين مستقبل البلاد من الغذاء، حتى لو كان الثمن تهديد حياتهما ووجودهما.

صيف تشانجشا

المخرج فنج زو | الصين| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 120 دقيقة

أثناء تحقيقه في جريمة قتل غريبة ذات وقائع غير مسبوقة، يقابل مفتش المباحث "إيه بين" الجرّاحة "لي زو"، ويجد نفسه منجذبا لها، إلى أن يقع في حبها. وكما يقاتلان من أجل معرفة الحقيقة، يقاتلان أيضا من أجل حبهما وحقهما في بداية جديدة.

مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة



أمبيانس

المخرج وسام الجعفري| فلسطين| روائى| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 15 دقيقة

يحاول اثنان من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينيين أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة في ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التي تتسلل إليهما من كل جانب.

أمين

المخرج أحمد أبو الفضل | مصر| روائى| عرض عالمي أول| 2019 | 16 دقيقة

وزارة الثقافة تُعلن عن اكتشاف نسخة نادرة لفيلم غير مكتمل للمخرج الكبير شادي عبد السلام، فيسعى أمين للحصول على هذه النسخة قبل أن تقع في يد مخرج سيء السمعة.

تماس

سمير سرياني| لبنان| روائى| عرض أفريقي أول| 2019 | 21 دقيقة

قناص يعسكر على الحدود ويقتل اللاجئين الذين يحاولون العبور ثم يجمع ما يتخلف عنهم حتى يتعيّش منه. في أحد المرات يجد شريطًا ليوميات إحدى ضحاياه فيبدأ الاستماع له ليكتشف وجهة النظر الأخرى.

عواصف الحياة البرية

المخرج خورخي كانتوس | إسبانيا| روائى| عرض دولي أول| 2019 | 24 دقيقة

من وراء سور يحيط بعربة رحلات يعيش فيها شخص غامض، يكتشف البعض وجود شاب معه، ليتحول مصير هذا الشاب بما يأتي من وراء السور.

هنا ليس هناك

المخرج نيلسون يو | سنغافورة| روائى| عرض دولي أول| 2019 | 20 دقيقة

مهاجر صيني يقع في حب فتاة جامعية تعمل في أحد المخازن. تتطور علاقتهما بقوة حتى تفصح الفتاة عن حملها فيتغير كل شيء.

بيت بعيد بعيد

المخرج ديميتار كومانوف| بلغاريا| روائى|عرض دولي أول| 2019 | 30 دقيقة

رجل يحاول استعادة ذكريات طفولته في مدينة بلوفديف البلغارية التي نشأ فيها.

لم أرَ شيئَا، رأيت كل شيء

المخرج ياسر قصاب| سوريا|تسجيلي |عرض أول في الشرق الأوسط| 2019 | 20 دقيقة

بعد انتهاء الحرب في سوريا والبدء في إعادة تعميرها، يجد ياسر وأسرته أنفسهم أمام أمرٍ صعب، إذ تأتي الأوامر بنقل المقابر الموجودة في الحدائق داخل حلب.

أبي الميت: كوميديا

المخرج روبرتو بورتا|الأرجنتين|روائي|عرض دولي أول| 2019 | 16 دقيقة

بعد سنتين من توقف الفيلم يجلب المخرج ممثلته ويخبرها أنه سيستكمل العمل لكنه في حاجة لتصوير بعض اللقطات. الممثلة التي توفي والدها قريبًا تجد نفسها أمام الكاميرات في موقف لم تتوقعه على الإطلاق.

خارج الموسم

المخرج روبرتو بورتا| رومانيا|روائي|عرض عالمى أول| 2019 | 18 دقيقة

رجل وامرأة يفيقان ليجدا أنفسهما على أحد الشواطئ المهجورة ويحاولان تذكر ما أتى بهما إلى هذا المكان وما هي علاقتهما.

الماضي التام

المخرج خورخي خاكوم | البرتغال |تجريبي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2019 | 23 دقيقة

تجربة تجمع الكثير من الأفكار المتناثرة التي ربما تبدو صادمة في البداية لاختلافها، ولكن المخرج ينجح في جعل هذه الأفكار شديدة الترابط، مع استغلال نادر لشريط الصوت والصورة والكتابة على الشاشة ليصبح كل منهم بمثابة خط منفصل ومتصل في الآن ذاته، يطرح من خلالها العمل الكثير من الأسئلة الملحة.

لاجئة

المخرج برانت آندرسون | أمريكا|روائي| عرض عالمي أول| 2019 | 22 دقيقة

طبيبة سورية تسعى للخروج من بلدها الذي تتنازعه الحرب مع ابنتها الصغيرة.

بحر من رمال

المخرجة نسمة رشدي | ألمانيا، مصر | تحريك | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2019 | 4 دقيقة

في كثبان سيوة الصحراوية، يعيش مُسافر تجربة خاصة، إذ يجد نفسه عالقًا في أبعاد مختلفة من التاريخ والثقافات، ليتساءل إذا كان القدر له دور في تدبير رحلته.

البحث عن غزالة

المخرج بسام مرتضى |مصر | تسجيلي | عرض عالمي أول| 2019 | 20 دقيقة

مخرج يبحث عن ممثل يلعب الشخصية الرئيسية في فيلمه الروائي، أثناء تجارب الأداء لعدد من الأفارقة اللاجئين في مصر يلتقي بريكو، السوداني الذي يحلم باحتراف كرة القدم والتمثيل والهجرة.

شيء ما يحدث

المخرج رومان دوريس | سلوفاكيا | روائي | عرض عالمي أول| 2019 | 18 دقيقة

صحفي يعمل على التحقيق حول المتسببين في أعمال التخريب في المدينة. عندما يكتشف المسؤول يجد نفسه أمام قرارًا هو الأصعب في حياته.

المنبوذ

المخرج سيمون كوديلا | جمهورية التشيك | تحريك | عرض دولى أول| 2019 | 23 دقيقة

مخرج يبحث عن ممثل يلعب الشخصية الرئيسية في فيلمه الروائي، أثناء تجارب الأداء لعدد من الأفارقة.

إمبراطورية الضوء

المخرج بيير آلان جيرود |فرنسا، كوريا الجنوبية| روائي| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 15 دقيقة

جاسوس من كوريا الشمالية يتخفى في كوريا الجنوبية، بعد 20 سنة بلا أوامر، تأتيه التعليمات بأن يترك عائلته التي كونها في العاصمة سيول ويعود.

سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري

المخرج جابرييل أبرانتيس | البرتغال، فرنسا | تحريك| عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 20 دقيقة

يمل تمثال لفتاة صغيرة في متحف اللوفر من وقفته، فيقرر مخالفة التعليمات والخروج لشوارع باريس للاختلاط بالحياة.

فخ

المخرجة ندى رياض | مصر | روائي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 20 دقيقة

بعيدًا عن الأعين المتربصة في مصر، يلتقي حبيبان في إحدى المناطق القريبة من البحر ليمارسا الحب، لكن الاختبار الحقيقي للعلاقة بينهما يأتي عندما تقرر الفتاة أنها لا تريد الاستمرار.

فاطوم

المخرج محمد علي النهدي | تونس | روائي| عرض أول في الشرق الأوسط | 2019 | 25 دقيقة

رسام منهمك في عمله يعود إلى بيته حيث يعيش مع زوجته وطفله ليجد مفاجأة تغير مجرى حياته.

الدنيا حفلة

المخرج رائد السمري | السعودية | روائي | عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019 | 14 دقيقة

بعد أن هجرتها الخادمات، تحاول دنيا بكل الطرق أن تُنجح حفل تخرجها.