





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إمتد الشلل الذي يرزح تحته لبنان بسبب أغلاق الطرق للضغط على النظام للرضوخ لمطالب الشارع، الى تصوير البرامج التلفزيونية ومسلسلات رمضان. فالبرامج الفنية والإجتماعية التي تصور لصالح محطات عربية في لبنان وتستدعي استقدام ضيوف من الخارج، إما توقفت أو نقلت التصوير الى خارج لبنان، أما تصوير مسلسلات رمضان فقد تأثر كذلك ففريق عمل "ما فيّي" اضطر للبقاء في مكان التصوير لأيّام متواصلة، وذلك لصعوبة التنقل بين منطقة وأخرى في لبنان.

كما تمّ تأجيل تصوير مسلسل الممثلة نادين نسيب نجيم المقبل، والذي ستطلّ فيه بعدسة المخرج فيليب أسمر. وطال التأجيل مسلسل "الهيبة"كذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصوير مسلسلات رمضان في لبنان معطل بسبب قطع الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.