مكسيم خليل يرد على شائعات الطلاق









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً شائعات حول إنفصال الممثل السوري مكسيم خليل عن زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد بطلب منها وقيل أن السبب هو الخيانة الزوجية.

وبعد انتشار الشائعات على نطاق واسع خرج خليل عن صمته ونشر صورة عائلية تجمعه بزوجته وطفليه مؤكداً حبه لزوجته وأبنائه.