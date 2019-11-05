اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً شائعات حول إنفصال الممثل السوري مكسيم خليل عن زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد بطلب منها وقيل أن السبب هو الخيانة الزوجية.
وبعد انتشار الشائعات على نطاق واسع خرج خليل عن صمته ونشر صورة عائلية تجمعه بزوجته وطفليه مؤكداً حبه لزوجته وأبنائه.
كانت هذه تفاصيل خبر مكسيم خليل يرد على شائعات الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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