شذى حسون تتضامن مع ثورة العراق







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تفاعلت الفنانة العراقية شذى حسون عبر حسابها الخاص على انستغرام مع الثورة في بلدها الأم العراق من خلال عدة منشورات تؤازر فيها الثوار في الساحات المنتفضة.

حيث نشرت صورة لها من فيديو كليب قديم أضافت اليها العلم العراقي وعلقت حسون على الصورة مستعينة بكلمات أغنية السيدة ماجدة الرومي “قوم تحدّى الظلم” لدعم الثوار. وكتبت:” قوم تحدى الظلم تمرد كسر هالصمت اللي فيك يا شعبي اللي بأرضة تشرد قهر و أحزان بيكفيك”. وكانت قدر نشرت فيديو لمشاهد من الثورة مرفقة اياها بوسم #العراق_ينتفض

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