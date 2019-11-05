إيميه صياح مستاءة من اللافتات البذيئة

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: عبّرت الممثلة اللبنانية إيميه صياح عن إستيائها من رفع بعض اللافتات التي تحمل لغة بذيئة في التظاهرات وغرّدت عبر تويتر قائلةً: “التعرض للأمّهات والزوجات أو النساء بشكل عام، بهدف إهانة “الرجال” (هذا ما يعتقدونه)هو قِمّة في الجهل والقرف. وهذا الأمر لا يُعبّر إلّا عن من يصدر عنه هكذا كلام أو هتافات أو يافطات.”
وتابعت إيميه: “كلّ شخص يعكس أخلاقه من خلال تصرّفاته ولا يعكس رأي الناس المتواجدة ولا يُلغي مطالبها المحقّة أو آرائها.”
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