فن ومشاهير

إيميه صياح مستاءة من اللافتات البذيئة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: عبّرت الممثلة اللبنانية إيميه صياح عن إستيائها من رفع بعض اللافتات التي تحمل لغة بذيئة في التظاهرات وغرّدت عبر تويتر قائلةً: “التعرض للأمّهات والزوجات أو النساء بشكل عام، بهدف إهانة “الرجال” (هذا ما يعتقدونه)هو قِمّة في الجهل والقرف. وهذا الأمر لا يُعبّر إلّا عن من يصدر عنه هكذا كلام أو هتافات أو يافطات.”

وتابعت إيميه: “كلّ شخص يعكس أخلاقه من خلال تصرّفاته ولا يعكس رأي الناس المتواجدة ولا يُلغي مطالبها المحقّة أو آرائها.”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيميه صياح مستاءة من اللافتات البذيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا