شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مصطفى قمر يشاركه فى بطولة الجزء الثانى لفيلم "حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد حاليا مصطفى جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره .





فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا ومن إخراج على إدريس.

ولم تكن هذه التعاون الأول الذى يجمع بينهم فقد ظهر تيام فى فيلم والده الأخير "فين قلبى" كضيف شرف والذى شارك فى بطولته كل من الفنانة يسرا اللوزى وشيرى عادل وادوارد .

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تيام ظهر فى عدد من الأعمال الدرامية مؤخرا والتى كانت أخرها مسلسل "أهو ده اللى صار" من بطولة الفنانة روبى ومحمد فراج ، أروى جودة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.





وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم .