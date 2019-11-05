شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء محمد رمضان بشام ابنه أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم النجم محمد رمضان، بالعناية بصحته ويحرص على معاودة الأطباء كل فترة للوقاية من أي مشاكل قد تطرأ على صحته، ومن الدكاترة التى يتابعون حالته شام نجله الفنانة أصالة .

وشارك رمضان، متابعيه صورة تجمعه بشام، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "دكتورتى شام الذهبى"، وظهر رمضان فى الصورة بـ "روب" عليه نمبر وان.

آخرأعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.‬

Advertisements

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقررله منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.