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شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء محمد رمضان بشام ابنه أصالة والان مع تفاصيل الخبر
وشارك رمضان، متابعيه صورة تجمعه بشام، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "دكتورتى شام الذهبى"، وظهر رمضان فى الصورة بـ "روب" عليه نمبر وان.
آخرأعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.
وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقررله منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.
سر لقاء محمد رمضان بشام ابنه أصاله
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