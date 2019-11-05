شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجتمع فريق Pussycat Dolls من جديد بعد 9 سنوات انفصال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتردد حاليا أن الفريق الغنائي Pussycat Dolls يخطط للعودة للساحة الفنية بقوة، وأول الخطوات التي ستعيد الفريق للأضواء بنجاح هي مشاركتهم في برنامج " x factor " في نسخته البريطانية الذي تتواجد النجمة نيكول شيرزينجر كواحدة من اعضاء لجنة التحكيم بها.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" أن منتجى برنامج " x factor " اقترحوا على نيكول بفكرة مشاركتها مع الفريق باستعراض مميز باحدي الحلقات ، و هو ما قابلته شيرزينجر بالقبول .

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واشار موقع " noise " أنه سيكون استعراضا ضخما للم شمل الفريق الذي بدء مسيرته في 2003 و انفصل الفريق في 2010 ، و كانت نيكول شيرزينجر واحدة من اعضاء هذا الفريق .