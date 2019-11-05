شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تطير إلى السعودية للانضمام لأسرة "الملك لير" فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، للالتحاق بأسرة مسرحية "الملك لير" التى وصلت هناك أمس الاثنين لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض فى ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهى.

وتغيبت ريهام عن السفر مع بعثة "الملك لير" أمس نظرا لارتباطات خاصة بها، ومن المقرر أن تلتحق بالبروفات التى انطلقت فوروصول أسرة المسرحية، على ينطلق العرض بدءا من غدا الأربعاء ولمدة 4 ليالى حيث سيتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل فى مؤتمر صحفي بالرياض اليوم.

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يذكر أن مسرحية "الملك لير"، رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخرانى البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامركرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.