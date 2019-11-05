شكرا لقرائتكم خبر عن حسن بلبل يسخر من الجماعة الإرهابية فى أغنية "اللى يزعل يتفلق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حسن بلبل كليبا جديدا بعنوان "اللى يزعل يتفلق"، الذى سخر فيه من كل إعلاميى جماعة الإخوان الإرهابية، وكل مدبرى المؤامرات ضد مصر، بشكل كوميدى ساخرعلى لحن أغنية "ماتستعجبشى ما تستغربشى" للفنان الكبيرالراحل إسماعيل ياسين.

ونشر بلبل فيديو للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، من تأليف وغناء حسن بلبل، توزيع موسيقى عمرو عيد وكورال رحمة عصام وميما عبد الواحد وإخراج شادى أبو الحسن، وبدأ بلبل الأغنية بجملة "أنا جاى احفل عليكوا يا خرفان يا هبيدة واللى يزعل يتفلق".

وتقول كلمات الأغنية:

ماتستهبلشى ما تستعبطشى.. خرفان بتهبد ولا تتعبشى

وخرفان بتقبض ولا تهمدش.. ماتستهبلشى ما تستعبطشى

خروف وعقدته مصر وجيش.. دا غير إنه بيصنع حوارات

ومن أعدائنا بياكل عيش.. محسوب على شلة خواجات

واخدين دولارات.. وعربيات.. فى مقابل إنه يبقى جاسوس

عاملين قنوات تطفح هبدات.. دول مش خرفان بس لا دا جاموس

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الاعيبكوا كلها مفقوسة.. لو مصر مطمع إنساها

كلامكوا هبد ما يتصدقش.. ولو خروف ميتاكلش

ولو الليلة ما يتبلعش.. لو أكلوا تبن ما بينزلشى

يعمل حساب وهمى على الفيس.. وينزل باخبار كدابة

عاوزين حريقة وشغل رخيص.. وكتر شير للغلابة

لا إصحى وفوق هتاخدوا خاذوق.. شعبنا واثق فى رئيس وفى جيش

بلدنا دى فوق غصب وبالزوق.. واللى يقرب بسنانى قراقيش

جيشنا اللى هو حامى طينك.. طين يعنى أرض يا ابو نية سوء

ما كلامكوا هبد ما يتصدقشى ولو خروف ما يتاكلشى

ولو بالليلة ما يتبلعش.. لو أكلوا تبن ما بينزلشى

ماتستهبلشى ما تستعبطشى