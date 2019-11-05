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صور.. محمد الحلو يحيي حفل ناجح بمهرجان الموسيقى ويغنى للعندليب وشادية ووردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيا  المطرب الكبير محمد الحلو حفل غنائي ناجح ضمن فاعليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته ال 28، حيث قدم الحلو عدد كبير من الاغنيات منها الوسية كلمات سيد حجاب والحان ياسر عبد الرحمن وعظيمة يامصر  كلمات احمد علام والحان وديع الصافي، وياحبيبي كان زمان كلمات احمد فؤاد نجم والحان وليد فايد.

 

كما قدم اغنية زيزينيا كلمات احمد فؤاد نجم والحان عمار الشريعي و اهيم شوقا كلمات احمد فؤاد نجم والحان صلاح الشرنوبي و بتلوموني ليه للعندليب من كلمات مرسي جميل عزيز و الحان كمال الطويل ووحياتك ياحبيبي لسيد مكاوي كلمات حسين السيد و الحان سيد مكاوي و ياحبايب مصر للراحلة شادية كلمات مصطفي الضمراني والحان حلمي بكر ولعبة الأيام للراحلة وردة. 

 

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