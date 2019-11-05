شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل و حب بين روجينا و شيماء سيف .. شوف قالوا لبعض ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيماء سيف، عن حبها الشديد لصديقتها الفنانة روجينا، متغزلة فيها عبرحسابها على إنستجرام. ونشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها مع روجينا، وكتبت عليها قائلة: "القلب لو حب خلصت ودى مش اتحبت ودى قعدت وربعت ". Advertisements كما نشرت الفنانة روجينا صورة لها مع صديقتها الفنانة شيما سيف، وعلقت على الصورة قائلة : "من نحبهم يعطونا كل الحياة، سلاما لمن ينشرون السعادة والبهجة والأمان أينما وجدوا، هى الحنية والطيبة والحب، شيماء سيف".

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