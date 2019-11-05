شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى بـ فستان زفاف أبيض في إحدى عروض الأزياء .. سعره 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت الممثلة الشابة هنادى مهنى فستان زفاف، وذلك أثناء مشاركتها فى أحد عروض الأزياء، نشرت هنادى صورة لها بالفستان على حسابها الشخصى بـ موقع إنستجرام.



هنادى مهنى

ووصل سعر الفستان الذى ارتدته هنادى مهنى في عرض الأزياء إلى 8 ملايين جنيه، الفستان مرصع بقطع صغيرة من الماس، وتفاعل الكثير من متابعى هنادى مهنى على الصورة التي نشرتها، وأشادوا بمظهرها، وأبدوا إعجابهم بالفستان واللوك الذي ظهرت به في الصورة .

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وكانت هنادي - ابنة الموسيقار هاني مهني - قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، ومن ضمنها مسلسلات عرضت في السباق الرمضاني الماضي منها " حكايتى " مع ياسمين صبري من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش سارة نخلة، سارة التونسى.

كما شاركت في مسلسل "بركة مع عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، وعمر زهران، من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

أما ثالث مسلسل لـ هنادى مهنى فى دراما رمضان الماضي، مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان وشارك فى البطولة حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.