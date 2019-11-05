فيديو| رد فعل هادي الباجوري عقب مناداته بـ"زوج ياسمين رئيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر المخرج هادي الباجوري عن فخره بمناداته بزوج الفنانة ياسمين رئيس، بعد أن تعرض لأكثر من موقف، ظن البعض أنه محرج بالنسبة له.

وقال الباجوري، أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا: "أغلبية فانز ياسمين عارفين إني زوجها، ولكن ميعرفوش اسمي، يسألني بعض الناس مش حضرتك زوج ياسمين رئيس؟ وينسوا إني مخرج، والأفلام اللي أنا عاملها".

وتابع الباجوري: "دي مش مشكلة خالص بالنسبالي، أنا فخور بذلك".

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كان الباجوري وياسمين تعرضا لشائعة انفصال، خلال الأيام الماضية، ونفتها الفنانة الشابة عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت "رئيس" رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "في أغلب الأوقات، ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل فيه حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".

وردت رئيس بتغريدة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل. الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكرًا".