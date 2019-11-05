مستند| بعد إعلان إيقافه.. أول رد من محامي الشرنوبي على قرار المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في تطور جديد لقضية المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، تلقت نقابة المهن الموسيقية خطابا أمس، الاثنين، 4 نوفمبر من د. حسام لطفي "المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي"، أكد فيه أن المذكرة التي تم تداولها بشأن قرار إيقاف الفنان من قبل النقابة لم تشر إلى تحول عقد إدارة الأعمال من المنتجة نفسها إلى شركة للفنان حصة فيها.

وقال لطفى بالخطاب الموجه إلى نقابة المهن الموسيقية: "المذكرة المتداولة بشأن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي لم تشر إلى ما قدم إليكم بشأن حوالة عقد إدارة الأعمال من السيدة الشاكية نفسها إلى شركة للفنان حصة فيها، وتضرر الأخير من عدم قبض مستحقاته، فكانت شكواه ثم دعواه القضائية للمحاسبة والإنذار القضائي منه، بمنح الشركة مهلة لسداد مستحقاته عن فترة سابقة، ثم يبدأ في إدارة شئونه وجلب مستحقاته".

وأضاف: "آمل في أخذ هذا كله في الحسبان، قبل العرض على مجلس الإدارة وصدور القرار".

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كانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي عن العمل، لحين فض النزاع مع المنتجة صلحًا أو قضاءً.