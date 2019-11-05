بالصور| أحمد السقا يظهر بالنقاب ويثير حيرة جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أثار الفنان أحمد السقا حيرة جمهوره بصورة يظهر فيها مرتديًا "النقاب". وعبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نشر السقا صورتين له، واكتفى بالتعليق: "تيك توك"، كما حرص السقا على وضع الصورة كصورة شخصية لحسابه الرسمي. وتساءل جمهوره عن سر الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "خير يا رب إيه ده؟"، "ده فيلم العنكبوت؟"، "إيه الشخصية الجديدة دي يا سقا يا محترم؟"، "نقاب ده يا نجم؟"، وغيرها من التعليقات. من ناحية أخرى، يستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي، وظافر العابدين، وأحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزي، وزكي فطين عبدالوهاب.

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