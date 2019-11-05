صور- رانيا محمود ياسين تكشف كواليس "ما يطلبه المستمعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا من كواليس حدوتة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".
وعلقت: "كواليس نصيبي وقسمتك الجزء ٣حكاية مايطلبه المستمعون، وأيام التعب والشقاء وعدم النوم بالأيام لدرجة كنا بننام ما بين الشوت والشوت، أيام جميلة"
حدوتة "ما يطلبه المستمعون" بطولة نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، ميدو عادل، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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