كريم فهمي يمازح شقيقه بصورة من الطفولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
مازح الفنان كريم فهمي، شقيقه الفنان أحمد فهمي، بصورة تجمعهما من الطفولة.
ونشر "فهمي" عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بشقيقه أثناء "استحمامهما"، وعلق: "بما إن أحمد عايز يتجه للإغراء فا أنا بساعده، أحمد أيام ما كان حمدي الميرغني".
وكان أحمد فهمي قد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، معلقا أنه سيتجه للإغراء بعد هذه الصورة.
يذكر أن كريم فهمي ظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ساعة رضا"، وهو من بطولة احمد فتحي، محمد ثروت، طارق صبري.
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