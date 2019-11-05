سوسن بدر تكشف عن مسلسلها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة سوسن بدر، عن دورها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة".
ونشرت الفنانة الكبيرة صورة لها من كواليس العمل، وصورة أخرى لـ "الاسكريبت"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "شخصية سوسن هانم من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة مع منة شلبي وآسر ياسين وإخراج محمد شاكر خضير".
المسلسل عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ومن تأليف إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية.
من ناحية أخرى، تشارك الفنانة سوسن بدر في بطولة مسلسل "بخط الإيد"، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات 45 حلقة، والتي تعرض خارج السباق الرمضاني، ويشاركها البطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، يسرا اللوزي.
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