تراند اليوم : ميريام كلينك:أريد الإنجاب دون زواج.. وتصريح صادم عن الجنس في حياتها...



قالت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة، ميريام كلينك، التي أشتُهرت باستعراضها لمفاتنها وجسدها بشكل يراه البعض مستفزًا وغير لائقٍ، إنها تحب وطنها صربيا – فهي من أب لبناني وام صربية- لأنه يعطيها حقوقها، ما يعني إنها تفضله على لبنان الذي يهمش مواطنيه من وجهة نظرها.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :« أحب صربيا، أنا امرأة وأمتلك حقوقًا هناك، يمكنني إنجاب طفل لوحدي دون ارتباط وتسميته بكلينك، شكرًا الله أنا صربية».

وأشارات «ميريام»، أنها تريد الإنجاب من دون ارتباط أو زواج، يعني إنها تريد إقامة علاقة جنسية، وقالت في إحدى اللقاءات السابقة إنها تقرف من الجنس مع أن كل ما تنشره صورًا خلاعية ومنشورات كلها إيحاءات إباحية!.





