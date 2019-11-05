تراند اليوم : حلا شيحة تكشف لأول مرة سبب ارتدائها الحجاب ثم النقاب ثم التخلي عنهما...



بعد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة، التي تخلت عن الحجاب والنقاب وعادت مرة أخرى للفن، بعد نشرها فيديو وهي ترقص بالهوت شورت، خرجت الفنانة عن صمتها وتحدثت لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء ارتدائها الحجاب ثم النقاب لمدة 11 عامًا وكيف قررت التخلي عنهما ، ووصفت الفنانة المصرية تجربتها بأنها كانت "جميلة وقاسية" في نفس الوقت، خاصة أنها جاءت فجأة وبدون تمهيد، مما دفعها للملل.

ووفقا لتصريحات الفنانة المصرية خلال لقاء تلفزيوني لها، قالت إنّها فضلت ارتداء الحجاب رغبة منها في ”الابتعاد عن الشهرة الكبيرة التي كانت تلاحقها في ذلك الوقت بعد نجاح أفلامها خاصة (السلم والثعبان) و(تايه في أمريكا) وغيرهما“، مما دفعها لتفضيل العزلة.

وتحدث الفنانة التي عادت مؤخرًا للشاشة الصغيرة، عن المراحل الأولى لارتداء الحجاب والتي كانت تشعر خلالها بالطمأنينة، وتحقق لها ”راحة نفسية“، خاصة عندما تؤدي الصلاة، وهو ما شجّعها على ارتداء الحجاب، رغم صدمة أهلها.

أما السبب المباشر لارتداء الحجاب فكان قرأتها سير أمهات المؤمنين، وكيف كانوا ”يغطون أنفسهم“، فحاولت التشبه بهم، بغض النظر عن فرضية الحجاب من عدمه.

لكنها مع مرور الوقت، تقول حلا، إنها أردات العودة إلى ”الوسطية“، فقررت التخلي عن الحجاب، من أجل ”الاستمتاع بالحياة“، رغم تمسكها لا تزال بالصلاة والصوم والتقرب من الله، فلا هي إلى أقصى الشمال أو أقصى اليمين، وفق تعبيرها.

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