لهذا السبب.. نوال الكويتية تعتذر عن المشاركة في حفل ليلة سهم

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، اليوم الاثنين، عن المشاركة في حفل ليلة سهم بسبب « عارض صحي » . وكانت الفنانة نوال الكويتية تستعد للمشاركة في ” موسم الرياض ” بليلة غنائية منفردة تُحييها لجمهورها العريض بالحي الدبلوماسي، في الـ30 من نوفمبر المقبل.

ولم يتضح حتى الآن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نوال.

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