بالفيديو: ماجد المهندس يعانق سهم في بروفات ليلة سهم بموسم الرياض

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يرصد لحظة عناق المطرب ماجد المهندس للملحن سهم خلال بروفات ليلة سهم بموسم الرياض والتي تقام غداً بمشاركة عدد من النجوم وهم: «ماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، ونوال الكويتية، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب»، وذلك على مسرح محمد عبده بالرياض.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض، تقام تحت رعاية هيئة الترفيه، وتتضمن حوالي 3 آلاف فاعلية فنية ورياضية وترفيهية مختلفة.